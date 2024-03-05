سفيرة النرويج: تعاون مع قنا فى مجالات الطاقة النظيفة

قالت هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة، إن باب التعاون بين محافظة قنا والنرويج مفتوحًا فى مجالات الطاقة النظيفة، لتقديم الخبرات النرويجية فى هذا القطاع.

وعبرت السفيرة، عن سعادتها بحفاوة الاستقبال، و اعتزاز بلادها الدائم بالتعاون مع مصر في المجالات المختلفة، وتقديم الدعم للاستفادة من خبرات الجانب النرويجي في مجال الطاقة النظيفة.

واستقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظ، هيلدا كليمتسدال سفير دولة النرويج بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الطاقة النظيفة.

وأشاد المحافظ، بعمق العلاقات بين البلدين، خاصه في ظل تحقيق التعاون مع الجانب النرويجى بالاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة بما يعزز من فرص العمل.

وأهدي المحافظ، لسفيرة النرويج، والوفد المرافق لها عينات من منتجات قنا التراثية ومن بينها الفركة والأخشاب.

وأشادت السفيرة، بالوضع التنموي فى المحافظة، ومشروعات الطاقة المنفذة في مصر بواسطة شركة سكاتك النرويجية.

حضر المقابلة، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور محمود العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الألومنيوم، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، ودنيا المزغونى المستشار القانونى للشركة.