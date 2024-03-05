الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أبوالغيط: الحفاظ على سوريا وتكامل ترابها الوطني يعد محل إجماع كامل من الدول العربية

أبوالغيط
أبوالغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الثلاثاء أن الحفاظ على سيادة سوريا وتكامل ترابها الوطني وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها يعد محل إجماع كامل من الدول العربية.

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أبوالغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للصومال والتضامن معه في الدفاع عن سيادته

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أبوالغيط: حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية يُعد حكمًا بالإعدام

 

جاء ذلك خلال لقاء أبوالغيط مع وزير خارجية سوريا فيصل المقداد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة ، وذلك قبل يوم من انعقاد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (161).

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن اللقاء ركز على الحرب العدوانية التي تُباشرها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة والعجز العالمي عن وقف هذه المذبحة اليومية وما يعكسه ذلك من ازدواجية للمعايير لدى عددٍ من عواصم القرار في العالم والتي مازالت تتمسك بتوفير الغطاء السياسي لإسرائيل برغم انكشاف مدى وحشية هذه الحرب ومخالفتها لأبسط معايير الإنسانية والأخلاق.

 

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