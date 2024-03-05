الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف الطبي على 12 ألف مواطن بالمنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

قامت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، بتنفيذ  8 قوافل طبية علاجية مجانية بقرى محافظة المنيا ، على مدار شهر فبراير   2024  ؛  وذلك بقرى ، ( بنى حسن - المطاهرة  )   بمركز ومدينة ابو قرقاص   جنوب المنيا ؛

 

وقرى ( هور - قصر هور ) بمركز ومدينة  ملوى  جنوب المنيا  ؛ و قرية نجم إحدى قرى مركز ومدينة بمطاى ، و قرية  السلام  بمركز ومدينة بنى مزار ؛ وقرية الزورة بمركز ومدينة مغاغة  ؛ والقطوشة  بمركز ومدينة سمالوط ، شمال المنيا ، وذلك بتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة ، وبرعاية  اللواء اسامه القاضى  محافظ المنيا .

 

حيث اوضح وكيل الوزارة  ، انه تم توقيع الكشف الطبى على  12 الف و 262 حالة ، (تخصصات مختلفة) ، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية  من اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات .

 

و أضاف وكيل وزارة الصحة ، انه تم عمل عدد 1601 تحاليل مختلفة ؛ موجات صوتية لعدد 88  حالة ؛ و اشعة عادية   لعدد 54 حالة ، و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد  728  متردد ، وتحويل داخلي لعدد 722 حالة وتحويل للمستشفى ، عدد  71 حالة لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 1127 متردد

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