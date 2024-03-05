توقيع الكشف الطبي على 12 ألف مواطن بالمنيا

قامت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، بتنفيذ 8 قوافل طبية علاجية مجانية بقرى محافظة المنيا ، على مدار شهر فبراير 2024 ؛ وذلك بقرى ، ( بنى حسن - المطاهرة ) بمركز ومدينة ابو قرقاص جنوب المنيا ؛

وقرى ( هور - قصر هور ) بمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ؛ و قرية نجم إحدى قرى مركز ومدينة بمطاى ، و قرية السلام بمركز ومدينة بنى مزار ؛ وقرية الزورة بمركز ومدينة مغاغة ؛ والقطوشة بمركز ومدينة سمالوط ، شمال المنيا ، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا .

حيث اوضح وكيل الوزارة ، انه تم توقيع الكشف الطبى على 12 الف و 262 حالة ، (تخصصات مختلفة) ، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات .

و أضاف وكيل وزارة الصحة ، انه تم عمل عدد 1601 تحاليل مختلفة ؛ موجات صوتية لعدد 88 حالة ؛ و اشعة عادية لعدد 54 حالة ، و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 728 متردد ، وتحويل داخلي لعدد 722 حالة وتحويل للمستشفى ، عدد 71 حالة لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 1127 متردد