رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يستقبل فريق المراجعة الخارجية للجودة

استقبل فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فريق المراجعة الخارجية للجودة والاعتماد، بمعهد فتيات عين غصين بإدارة فايد.

واطمئن رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على جاهزية تلك المعاهد، وعدم وجود معوقات، كما تفقد الفصول الدراسية، وتابع المناهج، وحجرات المعاهد؛ ونقل فضيلته لفريق المراجعة الخارجية تحية وترحاب فضيلة الإمام الأكبر، وفضيلة وكيل الأزهر، وفضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وتابع رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، سير العملية التعليمية بمعهدي( الضبعية الإعدادي بنين، والضبعية الثانوي بنين)، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بالمعاهد، وتواجد الموجهين، ومدى تفعيل الحصص الدراسية، والأنشطة الطلابية على مدار اليوم الدراسي.

وحرص فضيلته، على متابعة فعاليات الدراسة داخل الفصول، ومناقشة الطلاب في المواد العلمية والشرعية، والتأكد من توزيع نواقص الكتب الدراسية أولًا بأول فور ورودها على الطلاب.