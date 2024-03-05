ندوة ذاتية عن تأثير الفساد على المجتمع بكلية الألسن بجامعة الفيوم

نظمت كلية الالسن بجامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء سعد، عميد كلية الألسن،

ندوة ذاتية تحت عنوان "تأثير الفساد على المجتمع" والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الندوات الذاتية الثاني عشر تحت شعار:- "مكافحة الفساد والتحديات الاقتصادية في مصر -رؤى وحلول شبابية" وذلك اليوم الثلاثاء بالكلية

بحضور الدكتورة أمل إبراهيم، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الرحمن، منسق الأنشطة الطلابية، و أعضاء لجنة التحكيم وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

الفساد فى المجتمع

وحاضر خلال الندوة الطالب أحمد باشر، بالفرقة الثانية قسم اللغة الإنجليزية، حيث أشار إلى تأثير الفساد على المجتمع اقتصادياً وأخلاقياً وسياسياً، معرفاً الفساد والذي يعني إساءة استخدام السلطة لتحقيق أهداف ومصالح خاصة.

كما عرض أسباب وأبعاد الفساد والتي تتضمن اختفاء الوازع الديني لدى الأفراد وعدم استشعار وجود رقابة إلهية واختفاء المسئولية المجتمعية، كما له أسباب وبعد اقتصادي ومنها انخفاض مستوى الأجور والذي يجب محاربته وفق رؤى وحلول تشمل تحسين الظروف الاقتصادية للأفراد ومكافئة الموظف المتميز النزيه والشريف، وتوقيع غرامات على المرتشي والتوسع في تمويل المشروعات والاهتمام بمجالات التنمية المستدامة لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.

كما أشار إلى استراتيجية مصر ٢٠٣٠ الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتضمن إنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد تتولى وضع الاستراتيجيات العامة والإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة فعالة من المواطنين للحد من تلك الظاهرة والإبلاغ عن وقائع الفساد الإداري عن طريق الاتصال بالخط الساخن للنيابة الإدارية ١٩١١٧ أو عن طريق الموقع الإلكتروني.

يذكر أن لجنة تحكيم مهرجان الندوات الذاتية على مستوى كليات الجامعة تضم الدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ورئيس اللجنة، وعضوية كُل من الدكتور بيومى طاحون، مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية دار العلوم، والدكتور محمد كمال، منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآداب، والدكتور مي مواهب، نائب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية العلوم.





























