أحمد موسىى يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة حسام حسن و محمد صلاح (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه وصلته معلومات بشكل مؤكد بنسبه مليون في المليون، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تدخل لحل الأزمة الأخيرة بين محمد صلاح وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

محمد صلاح نجم عالمي وفخر لمصر والمصريين

وأضاف أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، اللاعب الدولي محمد صلاح نجم عالمي وفخر لمصر والمصريين، مضيفا أنه كنت اول من رشح الكابتن حسام حسن لتدريب منتخب مصر بعد خروجنا من بطوله امم افريقيا.

وتابع أحمد موسى، أن وزير الشباب تحدث مع النجم العالمي محمد صلاح بخصوص الأزمة الأخيرة، مستدركا أن منتخب مصر يشارك في بطولة الامارات الودية، وحسام حسن عليه مسئولية كبيرة لبناء منتخب قوي.



ويستعد المنتخب الوطني الاول لكرة القدم لخوض منافسات دورة دبى الودية، المقرر اقامتها بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس الجاري ، في الاختبار الفني الاول للفراعنة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقياده حسام حسن.

وشهدت قائمة اللاعبين المحترفين المستدعاة لقائمة منتخب مصر الساعات الماضية ، تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن، استبعاد محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي وانضمام محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي.



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب اختيار ٧ لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس والذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات و اللاعبون هم :

محمد صلاح

أحمد حجازي

محمود حسن تريزيجيه

حمدي فتحي

مصطفي محمد

عمر مرموش

محمد شريف.