رد عليا بالدموع.. داعية: حذرت حلمي بكر من أغنية لن تدخله الجنة

قال الداعية د. محمد علي وهو يروي لقائه مع الموسيقار الراحل حلمي بكر في آخر حياته، منوها إلى أنه قابله وتحدث معه فردّ والدموع في عينيه: ”جيت متأخر يا عم الشيخ".

وتابع: “التقيت به ذات مرة وسألته سؤالا حول ما قدمه في دنياه ويسأل عنه أمام الله، وقلت له أغنية ”على اللي جرى من مراسيلك" مش هتدخلك الجنة، قاصدا استفزازه فيها، وطلبت منه أن يقوم بعمل صالح يلقى الله عليه، وهو مراجعة القرآن من حيث مناسبة المقامات للآيات.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، قلت للراحل حلمي بكر لو عملت حسنة واحدة في حياتك ممكن تدخلك الجنة بس المهم أننا نرجع له، قال لي ازاي؟، فرددت عليه بأن هناك رجلان وقفا أمام الله أحدهما صحيفته كلها حسنات والآخر كلها سيئات عدا حسنة واحدة.

وتابع قائلا: من صحيفته كلها سيئات طلب من الله أن يكرم صاحبه بوضع حسنته لصاحبه ليدخل الجنة، ليرد الله عليه قائلا: أتكرمه وأنا الكريم؟ خذ بيد صاحبك وادخلا الجنة.

وبشأن من يحكم على دخول شخص الجنة أو النار، قال الدكتور محمد علي: اللي يقول لأحد أنت هتدخل النار.. فهو في النار، متابعا: بشرت الراحل حلمي بكر بأنه أمامه فرصة للاستغفار؛ لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.

وكشف الداعية الدكتور محمد علي في واقعة أخرى حقيقة سرقة أموال الملحن الراحل حلمي بكر من قبل الجن، قائلا: اتصل بي المرحوم حلمي بكر، وجاءني إلى منزله وسألني عن حقيقة سرقة الجني لأمواله، مواصلا: “قلتُ للمرحوم حلمي بكر أن الذي سرق أمواله ليس الجن بل شياطين الإنس”.

ولا يعرف الكثير أن أغنية “على اللي جرى” التى اشتهرت بها الفنانة أصالة وحققت لها نجاحًا كبيرًا فى بدايتها الفنية، هى فى الأصل للفنانة عليا التونسية، التى قدَّمتها عام 1965، والأغنية من كلمات محسن الخياط، وألحان حلمى بكر، وما زاد ارتباط الأغنية بأصالة هو أنها قدّمتها مع الفنان صابر الرباعى فى إحدى حفلاتها، وكانت قد ضمّتها لألبومها “ارجع لها” الصادر عام 1996، كما غنّاها بعد ذلك الكثير من المطربين، أبرزهم وائل جسار.

ورحل الموسيقار الكبير حلمي بكر مساء الجمعة الماضية عن عمر يناهز 87 عامًا بعد تدهور حالته الصحية بشدة داخل أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.

وتم نقله من الطوارئ إلى العناية المركزة بسبب ضعف النبض وهبوط حاد في ضغط الدم، وبعد دقائق توقفت عضلة القلب ولم يتسجب للضربات الكهربائية، وبعدها أعلن الطاقم الطبي المشرف على حالته الوفاة.