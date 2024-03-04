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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أولوية للسلع الغذائية.. الحكومة تكشف بشرى عن انحفاض الأسعار (فيديو)

محمد الحمصاني المتحدث
محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

قال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة عقدت  اجتماع اليوم لمتابعة الإفراج عن السلع الهامة للمواطنين من الجمارك  بناء على توجيهات الرئيس السيسي ، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة، سيتم منح أولوية للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

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وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة ببرنامج فى المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالى المذاع على قناة سي بي سي: “توجد مجموعة من الانعكاسات الإيجابية الفترة القادمة، في ضوء توافر موارد النقد الاجنبي، حيث تسعى الدولة المصرية للإفراج عن السلع”، موضحا أن توفير موارد النقد الأجنبي يساعد على تجاوز التحديات.

وتابع متحدث الحكومة: "الفترة الماضية حصرنا ما يوجد في الجمارك، ولوحظ ان حجم السلع الاساسية الموجودة في الجمارك تبلغ 2 مليار دولار، وهذا الحصر النهائي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى ان السلع التي ترد للجمارك تتغير من وقت لآخر.

الإفراج عن السلع  سينعكس على الأسعار الفترة القادمة 

وأردف:" اللحظة الحالية السلع التي تتواجد في الجمارك مقدرة بحوالي 2 مليار دولار، والفترة القادمة ستشهد مزيد من الإفراج عن تلك السلع، وهذا سينعكس على الأسعار  الفترة القادمة ومدى وفرة السلع بالأسواق بعد زيادة المعروض.

 

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