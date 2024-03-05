لقاء غير مسبوق.. عمرو أديب يكشف تفاصيل الاستعداد لمباراة القمة بالسعودية (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على وصول فريق نادي الزمالك اليوم لمدينة الرياض استعداد لمباراة نهائي الكأس أمام الأهلي الجمعة القادم، قائلا “قلبي رفرف لما بعثة الزمالك كانت في الفندق اللي أنا كنت فيه، والنادي الأهلي متوقع وصوله يوم الأربعاء القادم".

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، على فضائية “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الإثنين: "بدأ العد التنازلي للقاء نهائي كأس مصر يوم الجمعة، بين الأهلي والزمالك، بمدينة الرياض،، معلقا "الجميع يعمل على كل التفاصيل، بداية من أعلام الفريقين، والأتوبيس الخاص، ومكان خاص للجمهور .

أكثر من 40 كاميرا في الملعب لنقل مباراة الأهلي والزمالك

وتابع عمرو أديب: "أكثر من 40 كاميرا في الملعب، لنقل مباراة الأهلي والزمالك، وهو ما سيساعد على نقل كل التفاصيل الخاصة أثناء اللقاء الذي سيحصل الفائز به على ما يقرب من مليون دولار"، مؤكدا أن المفاجآت والمتعة في اللقاء ستجعله لقاء غير مسبوق.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها على ملعب الأول بارك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن من شهر مارس الجاري تحت صافرة تحكيمية أجنبية.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الفضائية المصرية بالاضافة إلى مجموعة قنوات السعودية الرياضية بترددها الفضائي.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية اخيرًا عن المباراة المرتقبة: “ اتفقنا مع الشركة المتحدة على أن يكون هناك بثاً مشتركاً، سيكون هناك 28 كاميرا في أرض الملعب، لكن عدد الكاميرات المستخدة لنقل المباراة سيصل إلى 44 كاميرا ”.

وأضاف: “ سنحصل على إذن الفريقين من أجل تواجد كاميرات على مقاعد البدلاء وداخل غرف خلع الملابس ”.

وأكمل آل الشيخ: “ سيتولى إخراج المواجهة طاقم إخراج إسباني وهو الذي أشرف على إخراج المباراة النهائية لبطولة كأس العالم الأخيرة بين فرنسا والأرجنتين ”.

وفجر تركي آل الشيخ مفاجأة جديدة قائلاً: “ من المنتظر أن يتواجد جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي للقاء ”.

وأردف: “ سيحصل الفريق الفائز على 500 ألف دولار بينما رصدنا مكافا’ للفريق الخاسر بقيمة 150 ألف دولار، بجانب 50 ألف دولار قيمة جائزة أفضل لاعب في المباراة ”.