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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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يزن 62 طن.. كبير الأثريين يحل ألغاز تابوت بنها المكتشف أسفل أساسات مستشفى

تابوت بنها
تابوت بنها

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، تعليقا على اكتشاف التابوت وبعض القطع الأثرية في موقع حفائر المستشفى الجديد ببنها، قائلا إن بنها كانت مدينة مهمة جدا بنيت في عهد الملك سنفرو وكانت بها آثار ضخمة. 

وأضاف في ظهوره التليفزيوني في برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل من قناة القاهرة الإخبارية، أن التابوت كان يزن أكثر من 62 طنًا، وكان لكبير الكتبة وهو شخصية مهمة في عهد صاحب النهضة الملك بسماتيك، وأضاف أيضًا أن الأحجار تم جلبها من موقع المقاول. 

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لعنة بسماتيك من المطرية إلى بنها 

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نقل تابوت من داخل مشروع إنشاء مستشفي بنها الجديد

وتم اكتشاف التابوت والقطع الأثرية المكتشفة أثناء بناء مستشفى بنها الجامعي في محافظة القليوبية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تتكون من جدار خرساني لمنع التسربات في المستشفى.

وكان التابوت المكتشف مصنوعًا من الكوارتزيت وعُثر عليه ويعود تاريخه إلى عهد بسماتيكوس الأول، ويبلغ وزن التابوت، بما في ذلك الغطاء، حوالي 62 طنا.

 وقد أظهرت الأبحاث الأولية أن التابوت يعود لرجل كان مسؤولاً عن الكتبة في عهد بسماتيك الأول من الأسرة السادسة والعشرين، حيث أن النقش المعقد تحت غطاء التابوت يصور راعي بسماتيك الأول.

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