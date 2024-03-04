متحدث الوزراء: الحكومة تدرس عروض الشركات الخاصة لإدارة وتشغيل المطارات

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي اقترحتها وزارة الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطار على القطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها وزارة الطيران المدني.

وأضاف الحمصاني، في تصريح لبرنامج "المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "سي بي سي"، أن المطار مرفق مهم للدولة المصرية ومقصد لمصر؛ لأنه المكان الأول الذي يعكس نظرة السائح لمصر، وسعينا لتحسين الأداء والخدمات التي نقدمها.

وأشار "الحمصاني" إلى أن اجتماع اليوم ناقش اختيار استشاري عالمي ذو خبرة واسعة لوضع خطة استشرافية شاملة لعملية طرح مناقصة إدارة مطارات مصر من خلال منظومة احترافية وتنظيم تدفقات الركاب وتقديم الخدمات بأفضل عرض ممكن.

وأضاف أنه تم دراسة الوضع الذي سيتم التعامل معه، مشيرا إلى أنه تم استعراض قائمة المكاتب الاستشارية الرئيسية، ومناقشة المعايير الفنية والمالية لتقييم المكاتب الاستشارية، واقتراح تصور مبدئي لتوقيت المناقصة.

ونوه إلى أن الأمر يتعلق بإدارة وتشغيل المطار وليس بيعاً، لذلك لم يكن الأمر عشوائياً بل تم النظر في الضوابط التي تم وضعها بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، وأكد أنه سيتم النظر في العروض بشكل طبيعي.