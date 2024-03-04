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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Dune 2 يحقق إيرادات خيالية بالسينمات العالمية

فيلم Dune 2
فيلم Dune 2

حصد الجزء الثاني من فيلم "Dune " للمخرج دينيس فيلنوف إيرادات مرتفعة بلغت 97 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي منذ طرحه.

 

إيرادات فيلم Dune 2 

حيث وصلت إيرادات الفيلم 97 مليون دولار من 71 سوقا خارجيا، مما رفع رصيده العالمي إلى 178.5 مليون دولار.

 

تشمل هذه الإيرادات العالمية 81.5 مليون دولار من دور العرض في أمريكا الشمالية، حيث حقق أكبر عطلة نهاية أسبوع محلية لهذا العام.

فيلم Dune 2 

تفاصيل فيلم Dune 2 

الفيلم من بطولة تيموثي شالاميت وزندايا، وقد تم مشاهدته بكثرة في الولايات المتحدة وكندا. لكن منتجي فيلم "Dune 2" يحتاجون إلى جماهير في الخارج للحفاظ على تدفق مبيعات التذاكر بحرية، وذلك لأن شركة Warner Bros. وLegendary Entertainment أنفقتا 190 مليون دولار لإنتاج الفيلم وما يقرب من 100 مليون دولار إضافية للترويج للفيلم أمام الجماهير العالمية.

في عام 2021، تعرض فيلم "Dune" الأصلي للعرقلة في أمريكا الشمالية لأنه ظهر لأول مرة في دور العرض وعلى HBO Maxفي وقت واحد، لكن الفيلم حصل على عرض تقليدي في شباك التذاكر الدولي، في وقت كانت لا تزال فيه العديد من البلدان تفرض قيودًا على القدرة الاستيعابية للسينمات بسبب الوباء.

 

لكن حتى مع هذه القيود، حقق فيلم "Dune" إيرادات مرتفعة بلغت 324.8 مليون دولار في الخارج و402 مليون دولار على مستوى العالم.

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