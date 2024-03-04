مسلسلات الإذاعية تقتحم عالم الدراما 2024

راهنت المسلسلات الإذاعية هذا العام علي منافسة كبار الفنانين بأعمالهم المتنوعة والمقرر طرحها فى السباق الرمضاني المقبل 2024، كما أن لها قاعدة جماهيرية تفضل لون الإذاعة فى عالم الدراما، وينتظرها شريحة كبيرة من الجمهور لتغيير الروتين اليومي من مشاهدة الأعمال التلفزيونية المتاحة خلال شهر رمضان المبارك، ويشهد هذا الموسم إنطلاقه إذاعية بمشاركة كبار نجوم ومشاهير الفن بسيناريوهات مختلفة عن غيرها، أبرزهم: مسلسل أبويا شقيقي للفنان محمد هنيدي، ومسلسل مسلسل فبركة للفنان أحمد حلمي، مسلسل سوبر فوزية للفنانة إسعاد يونس.

مسلسل فبركة

يخوض النجم أحمد حلمي في بطولة المسلسل الإذاعي فبركة، برفقة هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، سامي مغاوري، نور قدري، علي صبحي، محمد رضوان، انجي علي، العمل من إخراج صفي الدين حسن، تأليف نوران نصار، ويذاع عبر محطة نجوم إف إم.

مسلسل سوبر فوزية

تطل النجمة القديرة إسعاد يونس فى مسلسلا إذاعيا جديدا بعنوان سوبر فوزية خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويشاركها في المسلسل محمد رضوان، ويذاع عبر محطة راديو النيل.

مسلسل أبويا شقيقي

يقدم النجم محمد هنيدي فى دراما رمضان 2024 مسلسل إذاعي بعنوان أبويا شقيقي، بمشاركة الفنانة شيري عادل، ويذاع عبر محطة راديو النيل.

مسلسل أبويا شقيقي

مسلسل جريمة منتصف النيل

يشارك النجم أحمد العوض في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل إذاعي يحمل إسم جريمة منتصف النيل، فهو من إخراج علي مصلحي، تأليف محمود حمدان، والمقرر إذاعته عبر راديو 9090.

مسلسل زكريا أبو ندا

يخوض النجم أكرم حسني في الماراثون الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل إذاعي يحمل عنوان زكريا أبو ندا، والمقرر إذاعته عبر محطة راديو النيل.

مسلسل شاكر مش فاكر

يشارك النجم هشام ماجد بمسلسل شاكر مش فاكر، بالاشتراك مع نور قدري، وهو من إخراج خالد دياب، تأليف خالد وشيرين دياب، ويذاع عبر محطة راديو النيل.