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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عمرو سعد يستغرق 3 سنوات فى تصوير "الغربان": "حابب أكمل على طول"

عمرو سعد
عمرو سعد

تحدث الفنان عمرو سعد، عن إستغراقه 3 سنوات في تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الغربان"، مشيراً: حابب أكمل تصوير على طول.

 فيلم الغربان 

نشر عمرو سعد، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": " 3 سنين في تصوير فيلم الغربان حتى الآن لدرجة أني تعودت على التصوير والشخصية وحابب أكمل تصوير على طول".

تفاصيل فيلم الغربان 

فيلم "الغربان" يشارك في بطولته عمرو سعد، عائشة بن أحمد، وممثلون من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن تأليف وإخراج ياسين حسين وتدور أحداثه حول معركة العلمين.

 

من ناحية أخرى كان عمرو سعد أعلن عن تأجيل مسلسله الرمضاني إلى عام 2025، ليغيب عن السباق هذا العام 2024.

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الجريدة الورقية