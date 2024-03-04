نجوم السعادة يصنعون الكوميديا بالماراثون الرمضاني 2024

أيام قليلة وتنطلق المنافسة القوية بين مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، بعودة فنانين بعد غياب طويل، كما أن تعددت الروايات واختلفت القصص والأعمال المقدمة لدى الجمهور بأحداث مليئة بالتشويق والمتعة، ويشهد هذا العام العديد من الأعمال الكوميدية وذلك لم يحدث منذ سنوات بعيدة، حرصًا من صناع الضحك رسم الإبتسامة على وجوه المشاهدين، بالإضافة إلى أنها تحقق نسب مشاهدة ضخمة عبر الشاشات، وأبرزهم: مسلسل الكبير أوي 8، صدفة، عتبات البهجة، فراولة.

الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

يستكمل الفنان أحمد مكي، نجاحه الذي حققه على مدار سبع سنوات بالمسلسل الشهير "الكبير أوي"، والذي يحمل الكثير من الأحداث الكوميدية التي تجذب الجمهور وينتظرها كل موسم، ويشارك فى المسلسل مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، وأكرم حسني، ومحمد ثروت.

الكبير أوي 8

صدفة لـ ريهام حجاج

تطل الفنانة ريهام حجاج، هذا العام على جمهورها بمسلسل "صدفة" الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعي يحتوى على جزء كبير لايت كوميدي ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ينقل المسلسل حياة فتاة "صدفة" عجيبة، وهي تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.

عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

يعود الفنان القدير يحيى الفخراني، هذا العام للماراثون الرمضاني، خلال مسلسل "عتبات البهجة" الذي يناقش من خلاله مجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة لايت كوميدى من خلال 15 حلقة.

ويشارك فى بطولته أمام النجم يحيي الفخراني، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ليلى عز العرب، جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله.

عتبات البهجة

فراولة لـ نيللي كريم

تغير الفنانة نيللي كريم، من جلدها هذا العام بمسلسل "فراولة" في قالب كوميدي ضمن مسلسلات رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي حول "فراولة" التي تجسدها نيللي كريم، وتنتمي إلى أسرة فقيرة إذ أن والدها هو حارس عقار لإحدى عمارات الزمالك، لكنها تحلم بالعيش في حياة الرخاء والثراء، وتنجح أن تصبح من الأثرياء، وذلك بعد عملها في العديد من الأعمال منها عملها كقارئة فنجان توهم الناس بمعرفتها ببعض الأحداث المستقبلية.

بابا جه لـ أكرم حسني

يعود الفنان أكرم حسني، بمسلسل كوميدي مليء بالمفاجآت ويحمل اسم "بابا جه" ويناقش خلال المسلسل علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات فى إطار كوميدي.

ويشاركه البطوله نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى.

بابا جه

مسار إجباري لـ أحمد داش

وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري في إطار اجتماعي لايت حول الشابين "حسن" و"حسين"، وهما شابين في مقتبل العمر يختلفان عن بعضهما تمامًا في الصفات، واللذان يكتشفان خلال أحداث المسلسل أنهما شقيقان، حتى تتصاعد الأحداث في إطار تشويقي.

والمسلسل بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، ورشدي الشامي.

لانش بوكس لـ غادة عادل

تشارك الفنانة غادة عادل، بالماراثون الرمضاني 2024، خلال مسلسل يحمل اسم "لانش بوكس"، وهو مستوحى من المسلسل الأميركي الشهير "good girls"، الذي عُرض عام 2018، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول 3 من ربات بيوت يعشن فى الضواحى، وسط ظروف صعبة وحياة يائسة، فيقررن فجأة التوقف عن العيش بأمان، ويخاطرن بكل شيء لتغيير حياتهن، والتخطيط لعملية سطو على أحد المتاجر الكبرى، وتتوالي الأحداث.

ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب غادة عادل، جميلة عوض، وفدوى عابد، وهشام إسماعيل.

مسلسل أشغال شقة لـ هشام ماجد

ويقدم هشام ماجد مسلسل كوميدي ضمن موسم رمضان 2024، وهو "أشغال شقة"، ويشاركه في البطولة عدد من النجوم أبرزهم: أسماء جلال، والتي تجسد دور زوجته وتعمل إعلامية، في حين يجسد هشام ماجد شخصية طبيب، ويواجه الثنائي العديد من الخلافات والمواقف الكوميدية بسبب الاختلافات في طبيعة أعمالهما.

مسلسل خالد نور ووالده نور خالد لـ شيكو

ويعود الفنان شيكو إلى المنافسة في موسم رمضان 2024، بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، والذي يعد التعاون الأول مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، وهو ما شوق الجمهور لمشاهدة الثنائية الكوميدية الجديدة بينهما، تدو أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي حول الخلافات الزوجية، حيث يجسد شيكو وكريم محمود عبد العزيز أدوار صديقين يعملان معاً في مجال الهندسة ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية مع زوجاتهما.