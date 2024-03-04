إجمالي إيرادات فيلم Madame Web بشباك التذاكر العالمى

حقق فيلم Madame Web إيرادات مرتفعة بلغت نحو 3 ملايين دولار خلال الأسبوع الماضى، لتصل اجمالي الإيرادات إلى 80 مليونًا و182 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 14 فبراير الماضى.

إيرادات فيلم Madame Web

وانقمست إيرادات إلى 38 مليونا و41 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكى، و42 مليونا و141 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

فيلم Madame Web

تفاصيل فيلم Madame Web

الفيلم تدور أحداثه حول الرعب والإثارة، وهو اسم مشتق Marvel Comicsالتي تحمل الاسم نفسه، ويقوم ببطولة الفيلم بجانب داكوتا كل من سيدني سويني من The White Lotus، بالإضافة إلى إيما روبرتس وآدم سكوت.

بعد العرض الأول، أثار فيلم Madame Webالجدل فور عرضه، حيث وصفه أحد النقاد بأنه "فوضى محرجة" و"ربما يكون أسوأ فيلم فكاهي رأيته على الإطلاق، الحوار فظيع، والمونتاج محرج".

وكان ريتشارد نيتو، رئيس التحرير في The Hollywood Handle، لاذعًا بنفس القدر، حيث كتب: “MadameWeb فيلم فظيع، حاولت الاستمتاع به ولكن للأسف التنفيذ السيئ لم يساعد، طاقم الممثلين رائع بالتأكيد لكن الأداء كان مخيبا للآمال، ويجب على سوني التوقف عن صنع هذه الأفلام".