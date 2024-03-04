عاجل
شكري يستقبل القائم بأعمال وزير خارجية الصومال غدًا
الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم الحريفة فى آخر ليلة عرض

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة

بلغت إيرادات فيلم "الحريفة" للفنان نور النبوي، في شباك التذاكر أمس، الأحد، 329,784 جنيها، وذلك ضمن الأعمال المنافسة بموسم منتصف العام.

 

أبطال فيلم الحريفة: 

فيلم "الحريفة"، بطولة نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، إضافة لعدد من ضيوف الشرف، من بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد، ميدو، إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني.

فيلم الحريفة

قصة فيلم الحريفة:

تدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد"، لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

 

آخر أعمال الفنان نور النبوي:يشار إلى أن آخر أعماله فيلم "5 جولات"، وتدور أحداثه حول شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض الشاب رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمباريات لكي يبرهن على موهبته للجميع، وتتناول أيضًا الأحداث حياة مغنيي الراب ومن ثم تتوالى الأحداث.

 

 ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDSهو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

 

فيلم خمس جولات  للنجم ماجد المصري، بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقي محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

txt

نجوم السعادة يصنعون الكوميديا بالماراثون الرمضاني 2024

txt

حصيلة إيرادات فيلم عصابة عظيمة بشباك التذاكر أمس

txt

إيرادات فيلم التجربة المكسيكية في آخر ليلة عرض

txt

فيلم أبو نسب.. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس

txt

رمضان 2024.. سمية الخشاب بفستان الزفاف في برومو "بـ100 راجل"

txt

أسرة مجدي الهواري تعلن عن موعد ومكان عزاء شقيقته

txt

شهد برمدا تطلق فيديو كليب بعنوان "باي باي يا مشاكلي"

txt

جنازة حلمي بكر.. لحظات خروج جثمانه من المسجد لدفنه بمقابر العائلة (صور)

txt

جنازة حلمي بكر.. نجله يتلقى العزاء بالمقابر فور وصول جثمان والده (صور)

txt

الحزن يسيطر على شقيق حلمي بكر في صلاة الجنازة: حتة من قلبي راحت

مواد متعلقة

نجوم السعادة يصنعون الكوميديا بالماراثون الرمضاني 2024

حصيلة إيرادات فيلم عصابة عظيمة بشباك التذاكر أمس

إيرادات فيلم التجربة المكسيكية في آخر ليلة عرض

فيلم أبو نسب.. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس

رمضان 2024.. سمية الخشاب بفستان الزفاف في برومو "بـ100 راجل"

أسرة مجدي الهواري تعلن عن موعد ومكان عزاء شقيقته

شهد برمدا تطلق فيديو كليب بعنوان "باي باي يا مشاكلي"

جنازة حلمي بكر.. لحظات خروج جثمانه من المسجد لدفنه بمقابر العائلة (صور)
الجريدة الورقية