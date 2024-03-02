رمضان 2024.. مي سليم تكشف شخصيتها الشيطانية في "المداح 4"

تخوض الفنانة مي سليم في مسلسل "المداح 4" بطولة النجم حمادة هلال، وكشفت عن شخصيتها من خلال صورة في الكواليس، والمقرر طرحه بالماراثون الرمضاني المقبل 2024.

ظهرت مي سليم في الصورة مع الفنان فتحي عبد الوهاب والمخرج أحمد سمير فرج، علقت علي الصورة قائلة: "ظهور خاص في مسلسل المداح يارب أكون شيطانة خفيفة عليكم مع النجم فتحي عبد الوهاب والمخرج العظيم احمد سمير فرج.

مسلسل المداح 4

أبطال مسلسل المداح 4

وتظهر مي سليم ضيفة شرف في مسلسل "المداح 4" مع حمادة هلال، هبة مجدي، وخالد سرحان، وفتحي عبد الوهاب، وسهر الصايغ، وحنان سليمان، ودنيا عبد العزيز، تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

أعمال مي سليم

كما تشارك الفنانة مي سليم في رمضان 2024 في مسلسل "سر إلهى" مع الفنانة روجينا والمخرج روؤف عبد العزيز، وتقدم شخصية محورية ضمن أحداث العمل، الذي يشارك فى بطولته: أحمد مجدى، ورنا رئيس، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي.

وخرج مسلسل "أمير العوامري" الذي كانت تشارك فيه مي سليم من السباق الرمضاني 2024، وهو من بطولة هاني سلامة سوسن بدر، وأحمد صفوت، وميريهان حسين، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

يذكر أن مي سليم شاركت في رمضان 2023 في مسلسل "تلت التلاتة"، بطولة غادة عبد الرازق، وصلاح عبد الله، وليلى أحمد زاهر، ومصطفى درويش، وأحمد مجدي، ومحمد القس، تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.