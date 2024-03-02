السبت 02 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. طلاسم سحرية وكائنات أسطورية داخل برومو "جودر"

جودر
جودر

أطلقت قناة ON البرومو التشويقي لمسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل مسلسل جودر

تضمن البرومو العديد من اللقطات التي تعكس أجواء مسلسل "جودر" الخيالية، سواء الأزياء الغريبة والمكياج المختلف، أو الكائنات الأسطورية، والتداخل بين عالم الإنس والجن، واستخدام الطلاسم السحرية، ومشاهد الكنوز القديمة والاستعراضات الراقصة والقصور الضخمة.

وظهر ياسر جلال في برومو مسلسل "جودر" بشخصيتين، الأولى شخصية الملك شهريار المعروفة من حكايات ألف ليلة وليلة، والثانية شخصية جودر بن عمر المصري، الذي يروي المسلسل مغامراته.

ومسلسل "جودر" يتكون من 15 حلقة، وهو مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، وحمل في السابق هذا الاسم مبدئيا، والعمل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل جودر
txt

رمضان 2024.. محمد إمام متهم بجريمة قتل في برومو "كوبرا"

مواد متعلقة

رمضان 2024.. محمد إمام متهم بجريمة قتل في برومو "كوبرا"

رمضان 2024.. شاهد بوسترات فردية لمسلسل الأطفال "نورة"

بعد انتهائه من "أولاد رزق 3"| عمرو يوسف يستعد لتحضيرات فيلم "المنجم"

حلا شيحة تعلق علي كواليس مسلسل " إمبراطورية ميم": اللحظات الحلوة

أغنية "كل وعد" لـ وائل جسار تقترب من 3 مليون

أبرزهم جودر والمعلم| عبد العزيز مخيون يعود بقوة للدراما التلفزيونية بأعمال متنوعة

رمضان 2024.. شاهد برومو مسلسل "قلع الحجر"

رمضان 2024| علاقات غير مشروعة يكشفها برومو "العتاولة"

الجريدة الورقية