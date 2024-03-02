رمضان 2024.. طلاسم سحرية وكائنات أسطورية داخل برومو "جودر"

أطلقت قناة ON البرومو التشويقي لمسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل مسلسل جودر

تضمن البرومو العديد من اللقطات التي تعكس أجواء مسلسل "جودر" الخيالية، سواء الأزياء الغريبة والمكياج المختلف، أو الكائنات الأسطورية، والتداخل بين عالم الإنس والجن، واستخدام الطلاسم السحرية، ومشاهد الكنوز القديمة والاستعراضات الراقصة والقصور الضخمة.

وظهر ياسر جلال في برومو مسلسل "جودر" بشخصيتين، الأولى شخصية الملك شهريار المعروفة من حكايات ألف ليلة وليلة، والثانية شخصية جودر بن عمر المصري، الذي يروي المسلسل مغامراته.

ومسلسل "جودر" يتكون من 15 حلقة، وهو مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، وحمل في السابق هذا الاسم مبدئيا، والعمل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما للمنتج تامر مرتضى.