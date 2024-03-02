السبت 02 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. شاهد بوسترات فردية لمسلسل الأطفال "نورة"

المسلسل الكرتوني
المسلسل الكرتوني نورة

أطلقت منصة watch it البوسترات التشويقية للمسلسل الكرتوني نورة، والمقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

المسلسل الكرتوني نورة

المسلسل الكرتوني نورة

وتضمن المنشور التى شاركته منصة watch it مجموعة من البوسترات لعدد من الشخصيات التى يتضمنها مسلسل نورة، وعلقوا عليها "انتظروا مسلسل الأنيميشن  نورة على WATCH IT، رمضانك عندنا، متوفر في جميع أنحاء العالم".

المسلسل الكرتوني نورة
المسلسل الكرتوني نورة

من ناحية أخرى، يذكر أن منصة watch it تشهد عرض عدد كبير من الأعمال الدرامية من خلالها فى شهر رمضان 2024، من بينها مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز، وألف ليلة وليلة لياسر جلال، وعتبات البهجة ليحيي الفخراني، وإمبراطورية ميم لخالد النبوي، ولحظة غضب لصبا مبارك، وعدد آخر من الأعمال الدرامية، إضافة إلى عدد من المسلسلات الكارتونية.

المسلسل الكرتوني نورة
المسلسل الكرتوني نورة
المسلسل الكرتوني نورة

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