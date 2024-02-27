بعد انتهائه من "أولاد رزق 3"| عمرو يوسف يستعد لتحضيرات فيلم "المنجم"

يستعد النجم عمرو يوسف لتجهيز فيلمه الجديد والذي يحمل عنوان "المنجم"، وذلك بعد انتهائه من تصوير فيلم ولاد رزق 3.

ويعتبر فيلم المنجم لـ عمرو يوسف من تأليف صلاح الجهيني، ولم يستقر حتى الآن على المخرج الذي يتولى إخراج العمل.

عمرو يوسف

آخر أعمال عمرو يوسف

يصور عمرو يوسف في الوقت الحالي فيلم ولاد رزق 3، حيث يضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، ماجد الكداوني، آسر ياسين، محمد ممدوح، علي صبحي، أسماء جلال، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، ويتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.

من ناحية أخري، يعد فيلم المنجم ثاني تعاون بين عمرو يوسف والمؤلف صلاح الجهيني بعد فيلم ولاد رزق ونجاحه في السينمات.

ومن ناحية أخرى، يحضر عمرو يوسف مع المخرج تامر محسن مسلسل سيد الزمالك، المأخؤذة عن رواية سيدة الزمالك للكاتب أشرف العشماوي، وحققت الرواية نجاحًا كبيرًا مع الجمهور.

وشارك عمرو يوسف في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل الكتيبة 101، وهو من بطولة آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.