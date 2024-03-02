رمضان 2024.. محمد إمام متهم بجريمة قتل في برومو "كوبرا"

طرحت قناة mbc مصر البرومو التشويقي الثاني لمسلسل "كوبرا" للفنان محمد إمام، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

أحداث مسلسل كوبرا

يظهر محمد إمام في بداية البرومو في المستشفى لزيارة شقيقه ويرتدي ملابس طبيب حتى يتمكن من دخول المستشفى، ثم نرى الشرطة تحاصر المكان وتحاول القبض عليه، كونه متهم في جريمة قتل.

يسافر محمد إمام إلى إحدى القرى وهو يرتدي "بالطو" الطبيب ويقابل "محمد ثروت" الذي بدوره يتعامل معه أنه طبيب ويبدأ يطلب منه أن يعالج الناس.

أبطال مسلسل كوبرا

مسلسل "كوبرا" يشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة صدف SADAF.