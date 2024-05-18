وزير التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 خالية من الألغاز

وعد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون امتحانات الثانوية العامة 2024 خالية من التعقيد والألغاز.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التربية والتعليم مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، امتحانات الصف الثاني الثانوى بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون منضبطة وتأتى مطابقة للمواصفات الامتحانية للعام الماضي.

توجيهات وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2024

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بالاهتمام ومراعاة الدقة فى كتابة البيانات بورق الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الانضباط بلجان امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مراعاة تكافؤ الفرص، والالتزام والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء للطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المراقبين بتوفير المناخ المناسب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة أنتجت فيديو توضيحى لطريقة كتابة البيانات والإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل مجموعات المراجعة النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة 2024 ليتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت.



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة معنية بتقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب، لذا قامت بالعديد من الإجراءات التى تستهدف التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، ومنها تقديم المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني العمل على تطوير المرحلة الثانوية تطويرا شاملا، لإعداد أبنائنا الطلاب بما يؤهلهم لوظائف المستقبل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إدخال الحوسبة والذكاء الاصطناعي في مناهج مرحلة الثانوية العامة.



