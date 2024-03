هيفاء وهبي تعود لعمر العشرين بالفرو والشراب الأبيض

3/1/2024 11:17:55 AM

تنجذب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للأزياء اللافته التي تبرز أنوثتها وشبابها بشكل مثير مما جعلها تقتدي به صاحبات الذوق الجرئ.

وبدت هيفاء وهبي بإطلالة شتوية، فستان قصير مجسم، عليه بالطو فرو باللون الأسود، وعليه شراب صوف أبيض اللون فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه لتبدو بملامح شبابية صافية.

هيفاء وهبي (10 مارس 1976-)، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية / مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

كملكة جمال جنوب لبنان. وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة وأم. وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وأعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية. دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف استمرت بالتمثيل ايضًا وقدمت عدد من الأعمال مثل: فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية.

بدأت هيفا تظهر في المسابقات الجمالية فقد شاركت عام 1992 في انتخابات ملكة جمال الجنوب بلبنان، حيث كانت تجري المسابقة على صعيد المحافظات، فازت هيفا باللقب ولكن سحبت منها الجائزة بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق، وبعدها بدأت العمل كعارضة أزياء في وكالة نضال البشراوي وكانت من أشهر عارضات الأزياء في العالم العربي وبدأ الجمهور يتعرف عليها عندما قامت ببطولة إعلان «معكرونة دانا» الذي حقق نجاحا كبيرا في العالم العربي. وعادت عام 1994 لتكون موديل في فيديو كليب أغنية «يا قصص» للمطربة الوطنية جوليا بطرس. وفي عام 1995 كانت موديل في فيديو كليب أغنية «بحبك حبيبي» للفنان هاني العمري لكن منع عرض الكليب من قبل الأجهزة الأمنية حينها، نظرًا لتصوير بعض مشاهد الكليب في مراكب بحرية الجيش اللبناني. وفي نفس العام صورت هيفا إعلان «مبيض الغسيل». وفي عام 1996 كانت موديل في كليب الأغنية الشهيرة «إرضى بالنصيب» لسلطان الطرب جورج وسوف. وفي عام 1997 كانت موديل في كليب أغنية «يا ميمة» للمطرب اللبناني عاصي الحلاني. وقد قامت أيضا ببطولة إعلان «مسحوق الغسيل» في نفس السنة، ثم بدأت في العمل كمذيعة لبرنامج عملوها إزاي بمشاركة أحمد السقا وإخراج مجدي الهواري على قناة art المنوعات من خلال خيمة القاهرة الرمضانيه في رمضان من ديسمبر سنة 1998 حتى يناير سنة 1999.

في عام 2006، أصدرت «بوس الواوا» (بالعربية: بوس الواوا، بالإنجليزية: Kiss the Booboo)، تم استخدام الأغنية لاحقًا في إعلان لشركة Pepsi. تم اختيارها كأفضل أغنية للعام في عام 2006 من قبل راديو سكوب وصوت الموسيقى. في أوائل عام 2008، تألقت وهبي في فيلم Sea of Stars من إنتاج شركة بيبسي والذي صدر إلى جانب كارول سماحة وأحمد الشريف ووائل كفوري وبريجيت ياغي ورويدة المحروقي. في 4 يوليو 2008، أصدرت وهبي ألبومها الثالث حبيبي أنا (بالعربية: حبيبي أنا، بالإنجليزية: "My Love") والذي يحتوي على 15 أغنية من بينها الأغنية الرئيسية «مش قادرة استنى».

في مارس 2010، أصدرت وهبي ألبومًا للأطفال بعنوان Babe Haifa ضمن روتانا للتسجيلات.

في أبريل 2010، ظهر وهبي في ألبوم DJ David Vendetta الفرنسي Vendetta في أغنية "Yama Layali".

في سبتمبر 2011، أفادت البوابة أن وهبي كانت تهدد بترك علامتها التجارية روتانا «لإهمالها وعدم الاهتمام بعملها».

في 8 مايو 2012، تم إصدار «ملكة جمال الكون» تحت روتانا للتسجيلات، حيث عملت مع Aphex Twin.