هيفاء وهبي: لدى طاقة كبيرة وأجلت أعمالا عديدة بسبب غزة (فيديو)

قالت الفنانة هيفاء وهبي إنها تتأنى في اختيار أعمالها الدرامية، وتشعر بالرغبة في المشاركة في دراما رمضان بشرط وجود نص يناسبنها.



وأضافت هيفاء وهبي، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد عندي طاقة كبيرة الفترة دي وعايزة أعمل حاجات كتير وحاسة نفسي نشيطة والناس بتحب نشاطي

وتابعت هيفاء وهبي: "بسبب حرب غزة أجلت شغل كتير تضامنا معهم"،معقبة: "عجلة الحياة يجب أن تتحرك، وأن تواصل عملها لكن بهدوء في ظل الأجواء الراهنة وقلوبنا معهم وصلواتنا لهم".

هيفاء وهبي تشارك في فيلم مصري لبناني مشترك

وأشارت إلى أنها تواصل حاليا تصوير فيلم مصري لبناني مشترك، مضيفه: "أنا مبخليش حاجة تضايقني ومحدش قدر يضايق هيفاء أبدا أنا أضايق ألف والحق مهما تأخر بيوصل لأصحابه".

وعلقت هيفاء وهبي على التحفظ على أموال مدير أعمالها محمد وزيري، قائله: "ربنا بياخدلي حقي وأنا مش هقف عند أشخاص سرقوني والأمور القضائية أتركها للقضاء، وأؤمن بالقضاء المصري".

