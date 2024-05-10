أحمد عيد: الزمالك لديه القدرة على حصد دوري أبطال إفريقيا 10 مرات

قال أحمد عيد، نجم نادي المصري أن الزمالك يستطيع التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 10 مرات، مُشيرًا إلى أن التوفيق لم يحالفهم في نهائي القرن أمام الأهلي.

أضاف أحمد عيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لعبت في النادي الأهلي 3 مواسم، وبعدها انتقلت إلى الزمالك، ولم أبلغهم أنني قادم من الأهلي، وانضممت للفريق بعدها".

وتابع: "مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك كانت كبيرة وقوية، وشاركت فيها، وظهرت بشكل جيد، وقدمنا كل ما لدينا، ولكن التوفيق لم يحالفنا، والزمالك يستطيع التتويج بالبطولة 10 مرات".

وواصل: "أحمد سيد زيزو هو من كان يتكفل بمتابعة علي معلول في نهائي القرن، واستطاع إبعاده عن خطوطه الدفاعية، واللاعب التونسي كبير ورائع".

وأشار: "لم أكن أرغب في مغادرة الزمالك، ولكن إدارة النادي وتحديدًا حسين السيد قرر أن أغادر على سبيل الإعارة، وقررت الانتقال إلى الإسماعيلي".

وأختتم أحمد عيد تصريحاته قائلًا: "شيكابالا تحدث معي قبل نهائي القرن، وهذا منحني دوافع كبيرة، لأن قيمة شيكابالا كبيرة بالنسبة لي".