مصرع عقيد شرطة فى حادث تصادم بطريق الزعفرانة البحر الأحمر

لقي عقيد شرطة مصرعه في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة، اثر تصادم سيارة ملاكي مع جمل، بطريق "الزعفرانة ـ البحر الاحمر" ونُقلت جثته بواسطة سيارة اسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير بطريق "الزعفرانة ـ البحر الاحمر" نطاق المحافظة، اثر تصادم سيارة ملاكي مع جمل، ونتج عن ذلك وفاة شخص بمكان الحادث، وتم التوجيه بسرعة الانتقال لموقع البلاغ.

وبالإنتقال والفحص، تبين وقوع الحادث، ووفاة «احمد صلاح الدين علي يونس» يبلغ من العمر 40 عامًا، عقيد شرطة بقوات الأمن المركزي ببني سويف، مقيم شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، ونُقلت جثته بواسطة سيارة اسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتم ايداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.