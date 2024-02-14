باقة ورد وبنطال شفاف.. هيفاء وهبي تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، احتفالا بعيد الحب.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في عيد الحب

وظهرت هيفاء وهبي، وهي ممسكة بباقة من الورود، ومرتدية جاكيت من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana، قصير يصل للفخذ مطبوع عليه نفس الورود التي تحملها باللون الودي مع الأخضر، ونسقت معه شراب أسود، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأحمر.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هيفاء تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بتقسيم شعرها من الأمام، وربطتهم من الخلف شكل كعكه مرتبة وناعمة.

ووضعت مكياجًا ناعمًا، فإختارت ظلال العين بدرجات النود الفاتحة مع الوردي، مع القليل من الهايلايتر والبلاشر وأحمر شفاه وردي جذاب.