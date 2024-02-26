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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أغنية "سبب فرحتي " تتخطى الـ 11 مليوناً لأصالة وأحمد سعد

أصالة وأحمد سعد
أصالة وأحمد سعد

تخطت أغنية "سبب فرحتي " للمطرب أحمد سعد وأصالة 11 مليون مشاهدة، وذلك بعد تصدرها التريند الأول على موقع الفيديوات الشهير " يوتيوب ".

أحدث أعمال أصالة 

وأيضا طرحت الفنانة أصالة أحدث أغانيها "أعراض الغياب"، على صحفتها الرسمية على موقع يوتيوب، تزامنا مع قرب عيد الحب 2024،وتحدثت أصالة في أغنيتها "أعراض الغياب"، عن الحيل والأساليب التي يعتمد الرجال عليها حين يريدون إنهاء العلاقة، والأغنية من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين.

 

كلمات أغنية "سبب فرحتي"

يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك

انت الأمان وباختصار لو كله مال بسند عليك

انت اللي بيك احلو عمري

ومهما يجري انا بلقى كل حلول مشاكلي

لما بس بشوف عنيك

انا كنت مين قبل اما اشوف عينِك والين

قبل اما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين

ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين

يا حبيبتي واما بتضحكي بتحلّي ف عنيا السنين

يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي

بتقويني ف دينتي وانا جمبك مش هميل

انا ليك بَنتِمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني

طول ما انا شايفك بخير

أصالة وأحمد سعد
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