الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024| علاقات غير مشروعة يكشفها برومو "العتاولة"

مسلسل العتاولة
مسلسل العتاولة

أطلقت قناة MBC مصر إعلانا دعائياً جديدا لمسلسل "العتاولة"، والمقرر طرحه بالماراثون المقبل 2024، من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومجموعة من النجوم.

 

كشف الإعلان ملامح جديدة من العلاقة التي تربط بين أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والتي يبدو أنها تندرج تحت الأنشطة غير المشروعة، التي تضطرهم إلى اللجوء إلى التنكر في هيئات مختلفة.

كما أوضح البرومو عن وجود مشروع زواج بين أحمد السقا وزينة ضمن أحداث العمل، ومن جهة أخرى أحمد السقا مسئول عن طفل صغير يظهر في البرومو.

 

وأزاح البرومو الجديد الستار عن ثنائيات في العمل، تجمع بين أحمد السقا وزينة، طارق لطفي ونهى عابدين، وباسم سمرة ومي كساب، التي تعرض عليه الزواج في أحد المشاهد.

 

أبطال مسلسل "العتاولة" 

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الاتربى، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندى، أحمد كشك، صفوة، محمد التاجى ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة
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الجريدة الورقية