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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل "لانش بوكس"

مسلسل لانش بوكس 
مسلسل لانش بوكس 

طرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي لمسلسل "لانش بوكس"، والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني 2024، وتقوم ببطولته غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد.

 

من ناحية أخري، يواصل المخرج هشام الرشيدي تصوير العمل، حيث انتهى من تصوير أكثر من 80% من مشاهد المسلسل، وبدأ مونتاج الحلقات الأولى منه استعداداً للعرض الرمضاني.

مسلسل لانش بوكس 

تفاصيل مسلسل لانش بوكس 

المسلسل سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

 

"لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشاراً حول العالم.

 

المسلسل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.

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