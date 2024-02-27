الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حلا شيحة تعلق علي كواليس مسلسل " إمبراطورية ميم": اللحظات الحلوة

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم 

أطلقت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة من كواليس مسلسل إمبراطورية ميم، والمقرر طرحه بالسباق الرمضاني 2024، وذلك عبر شاشة قناة DMC، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة: "اللحظات الحلوة".

مسلسل إمبراطورية ميم 

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم 

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أب يتحمل مسؤولية أبنائه الـ 6 بمفرده بعد وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، خاصة أن أبنائه وصلوا لعمر المراهقة فتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عدم التفاهم في وجهات النظر.

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يضم كوكبة من النجوم منهم خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، محمود حافظ، هاجر السراج، نشوى مصطفى، إلهام صفي الدين، نورهان منصور، يارا عزمي، ليلى عز العرب، الطفل آدم وهدان، الطفلة منى زاهر، من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إنتاج شركة أورما للمنتج تامر مرتضى.

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الجريدة الورقية