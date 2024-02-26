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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حلا شيحة نجمة ساطعة فى بوستر مسلسل "إمبراطورية ميم"

حلا شيحة
حلا شيحة

لفتت الفنانة حلا شيحة الأنظار على بوستر مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، والمقرر طرحه بالماراثون الرمضاني 2024، والذي كشفت عنه عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت الفنانة حلا شيحة على بوستر مسلسل إمبراطورية ميم بلوك مختلف، حيث ارتدت بدلة فورمال وجونلة قصيرة، وكانت تجلس على كرسي وعلقت على البوستر كاشفة عن اسم الشخصية التي تدعى مي.

مسلسل إمبراطورية ميم 

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم 

ومسلسل إمبراطورية ميم يشارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى وهاجر السراج ونور النبوي ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إحسان عبدالقدوس.

 

ويحكي مسلسل إمبراطورية ميم عن شخصية مختار أبو المجد الذي يمتلك أسرة تدور حولها الأحداث.

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