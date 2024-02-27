أبرزهم جودر والمعلم| عبد العزيز مخيون يعود بقوة للدراما التلفزيونية بأعمال متنوعة

كشف الفنان القدير عبد العزيز مخيون، عن أحدث أعماله القادمة التي يخوض بها فى الماراثون الرمضاني المقبل 2024، مشيراً: "بحاول أفصل بين هذه الأعمال وأخذ راحة بين كل عمل وعمل، وأتمنى أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور".

أكد عبد العزيز مخيون في حديثه، قائلاً: "لدي 3 أعمال متنوعة، منهم عمل صعيدي وهو جديد ومتميز، لأنه لغة صعيدية حقيقية ليست مفتعلة، كما ان العمل يتناول قضية اجتماعية واتمنى ينال تقدير الجمهور".

عبد العزيز مخيون

أضاف عبد العزيز مخيون: "يوجد عمل آخر وهو "جودر" وهو عمل من إخراج إسلام خيري، الذي يمتلك خيال بارع، خاصة أن هذا العمل يعتمد على الخيال، متوقعًا أن يكون مبهرًا".

تابع عبد العزيز مخيون حديثه، معلقاً: العمل الأخير هو مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وسوف ينال إعجاب الجمهور، مشيراً عن كيفية التنسيق بين الثلاث أعمال في نفس الوقت، قائلاً:" بحاول أفصل بين هذه الأعمال وأخذ راحة بين كل عمل وعمل، وأتمنى أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور".

أكمل عبد العزيز مخيون حديثه، قائلاً:" أفكر في العمل بمجرد ابلاغي به، وأحيانًا الأمر يصل لمرحلة التوتر بسبب حرصي عليه".

مسلسل "جودر"

من ناحية أخري، يذكر أن مسلسل "جودر" من وحي حكايات ألف ليلة وليلة، وحمل لفترة هذا الاسم، من إنتاج الشركة المتحدة ومن بطولة النجوم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وشيري عادل، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل "جودر"

مسلسل "المعلم"

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.