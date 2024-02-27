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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. شاهد برومو مسلسل "قلع الحجر"

مسلسل قلع الحجر
مسلسل قلع الحجر

أطلقت قناة النهار البرومو الدعائي لمسلسل "قلع الحجر"، والمقرر طرحه بالماراثون المقبل 2024، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم.

 

تفاصيل مسلسل "قلع الحجر" 

تدور قصة مسلسل "قلع الحجر" في إطار درامي تشويقي واجتماعي، ويتم تقديمه باللهجة الصعيدية، ومستوحى من أحداث حقيقية، وتدور أحداثه في منطقتي "النوبة" و"قمولة" في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة.

وكشف البرومو عن وجود صراعات عائلية وثأرية ضمن أحداث مسلسل "قلع الحجر"، ويلعب الفنان محمد رياض فيه شخصية العمدة فرماوي، وتلعب الفنانة منى عبد الغني دور زوجته، ويوجد خلاف بينه وبين الشخصية التي تلعبها الفنانة سوسن بدر، وأيضا الفنان عبد العزيز مخيون.

 

مسلسل "قلع الحجر" عدد حلقاته 30 حلقة ويضم فريق أبطاله سوسن بدر ومحمد رياض ومنى عبدالغني وعبد العزيز مخيون ورانيا فريد شوقي ومدحت تيخا ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وحسن العدل وياسر علي ماهر، والعمل إخراج حسني صالح.

مسلسل قلع الحجر
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