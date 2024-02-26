مي عمر تروج لأغنية مسلسلها "نعمة الأفوكاتو"

أطلقت النجمة مي عمر عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب أغنية دعائية لمسلسلها الجديد "نعمة الأفوكاتو"، بصوت النجمة أصالة، والمقرر طرحه بالماراثون الرمضاني 2024.

أغنية " الجوكر"

تحمل الأغنية اسم "الجوكر"، وهي من كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع خالد نبيل، وتبدأ بهذا المقطع:

ده مش إنصاف

مخدتش مرة شيء كامل

منابي تملي ليه أنصاف

ده مش إنصاف

سعادة بتيجي خاسة النص

جاية بذل واستعطاف

وحزن بييجي ضعف الوزن

وجايب هم بالأضعاف

من ناحية أخري، تقدم مي عمر في "نعمة الأفوكاتو" دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية نعمة وهي محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها، أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذي تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب المحاماة الخاص بها من داخل قهوة بلدي، ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتى ستكشفها الأحداث.

أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.