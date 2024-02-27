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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم شماريخ يشهد هبوطًا في مستوى إيراداته

فيلم شماريخ
فيلم شماريخ

حصدت إيرادات فيلم "شماريخ" للفنان آسر ياسين، أمس، الاثنين، 3,218 جنيها، في شباك التذاكر، ما جعله في المركز السادس مع باقي الأعمال المنافسة.

 

قصة فيلم شماريخ

تدور قصة الفيلم في إطار مليء بالأكشن والرومانسية، من خلال شاب يسعى للعمل مع والده في أمور غير شرعية ومخالفة للقانون أملًا منه في الاعتراف به وبنسبه، ويتفاجأ بأنّه مُرغم على التخلص من فتاة يقع في حبها، الأمر الذي يضعه في مأزق كبير.

فيلم شماريخ

أبطال فيلم شماريخ

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، سالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

 

برومو فيلم شماريخ

كانت الشركة المنتجة طرحت البرومو التشويقي الرسمى للفيلم، وسيطر عليه مشاكل الأكشن والمطاردات والضرب، كما شهد البرومو ظهور الراحل مصطفى درويش في أكثر من مشهد، إذ صور مشاهده في العمل قبل وفاته في مايو الماضى.

 

آخر أعمال الفنان آسر ياسين

يذكر أن آخر أعماله مسلسل "الكتيبة 101"، وقدم آسر ياسين دور "الرائد الشهيد خالد محمد دبور الذي كان قائداً لمجموعة كمائن بكرم القواديس في سيناء، حيث حصل الشهيد خالد دبور على فرقتي الصاعقة والمظلات، والتحق بالقوات المسلحة بسلاح المشاة فور تخرجة، خدم في في عدة مواقع عسكرية ومنها العمل بالقوات الجوية، كما قام بالتدريس بمعهد المشاة.

 

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران،  بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

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الجريدة الورقية