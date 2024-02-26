الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

روجينا تروج لمسلسلها "سر إلهي": "يا رب تجعل رزقنا النجاح"

مسلسل سر إلهي 
مسلسل سر إلهي 

نشرت الفنانة روجينا البوستر الخاص بها في مسلسلها الجديد "سر إلهي"، والمقرر طرحه بالماراثوان الرمضاني2024، حيث شوقت متابعيها للعمل، داعية الله أن يكتب لها النجاح والتوفيق في هذا الموسم.

 

تفاصيل مسلسل سر إلهي 

وكتبت روجينا منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "الحمد والشكر لله.. مسلسل سر إلهي على قناة cbc، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك، مدد يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك، مدد يا رب مدد بلا عدد.. كله بإذنك".

مسلسل سر إلهي 

من ناحية أخري، أطلقت مؤخراً الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الأول لـ مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، استعدادًا لبدء عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، حيث ظهرت روجينا في البرومو وهي تلاعب نفسها شطرنج بـ ملامح حادة، بشكل مختلف في البرومو التشويقي لمسلسل سهر إلهي من خلال برومو بالأبيض والأسود.

 

وتصدرته روجينا بإطلالة مختلفة عن أعمالها السابقة، حيث ظهرت جرعة عالية من الإثارة والتشويق والغموض في العمل، التي دائما ما يحرص على تقديمها المخرج رؤوف عبد العزيز للمُشاهد.

 

ومسلسل سر إلهي يضم مجموعة من النجوم، أبرزهم أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، وآخرون.

مسلسل سر إلهي 
txt

تامر حسني يغازل هنا الزاهد: "إنتي مشروعي من وإنتي صغيرة"

txt

وائل جسار يتخطى الـ 2 مليون بأغنية "كل وعد"

txt

للمرة الثانية على التوالي.. هنا الزاهد برفقة تامر حسني في "ري ستارت"

txt

مسلسل The Bear يفوز بجوائز عديدة.. أبرزها "أفضل أداء جماعي" بحفل SAG Awards

txt

إيرادات فيلم "عادل مش عادل" في آخر ليلة عرض

txt

هبوط إيرادات فيلم درويلة بالسينمات أمس

txt

فيلم التجربة المكسيكية.. حصيلة إيراداته بالسينمات

txt

انسحاب مفاجئ لدرة زروق من الماراثون الرمضاني| ما السبب؟

txt

رمضان 2024.. شاهد برومو مسلسل الأطفال نور والكوكب السعيد

txt

رمضان 2024.. شاهد برومو مسلسل الأطفال "نور والكوكب السعيد"

مواد متعلقة

تامر حسني يغازل هنا الزاهد: "إنتي مشروعي من وإنتي صغيرة"

وائل جسار يتخطى الـ 2 مليون بأغنية "كل وعد"

للمرة الثانية على التوالي.. هنا الزاهد برفقة تامر حسني في "ري ستارت"

مسلسل The Bear يفوز بجوائز عديدة.. أبرزها "أفضل أداء جماعي" بحفل SAG Awards

إيرادات فيلم "عادل مش عادل" في آخر ليلة عرض

هبوط إيرادات فيلم درويلة بالسينمات أمس

فيلم التجربة المكسيكية.. حصيلة إيراداته بالسينمات

انسحاب مفاجئ لدرة زروق من الماراثون الرمضاني| ما السبب؟
الجريدة الورقية