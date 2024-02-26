روجينا تروج لمسلسلها "سر إلهي": "يا رب تجعل رزقنا النجاح"

نشرت الفنانة روجينا البوستر الخاص بها في مسلسلها الجديد "سر إلهي"، والمقرر طرحه بالماراثوان الرمضاني2024، حيث شوقت متابعيها للعمل، داعية الله أن يكتب لها النجاح والتوفيق في هذا الموسم.

تفاصيل مسلسل سر إلهي

وكتبت روجينا منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "الحمد والشكر لله.. مسلسل سر إلهي على قناة cbc، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك، مدد يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك، مدد يا رب مدد بلا عدد.. كله بإذنك".

مسلسل سر إلهي

من ناحية أخري، أطلقت مؤخراً الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الأول لـ مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، استعدادًا لبدء عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، حيث ظهرت روجينا في البرومو وهي تلاعب نفسها شطرنج بـ ملامح حادة، بشكل مختلف في البرومو التشويقي لمسلسل سهر إلهي من خلال برومو بالأبيض والأسود.

وتصدرته روجينا بإطلالة مختلفة عن أعمالها السابقة، حيث ظهرت جرعة عالية من الإثارة والتشويق والغموض في العمل، التي دائما ما يحرص على تقديمها المخرج رؤوف عبد العزيز للمُشاهد.

ومسلسل سر إلهي يضم مجموعة من النجوم، أبرزهم أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، وآخرون.