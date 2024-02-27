الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم رحلة 404.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

فيلم رحلة 404
فيلم رحلة 404

حقق فيلم رحلة 404 للمخرج هاني خليفة إيرادات بلغت 241,892 جنيه، أمس الإثنين، بشاشات السينما المصرية، ومن المتوقع أن يواصل الفيلم صعوده في شباك التذاكر خلال الأيام المقبلة.

 

 وكان طرح مؤخرًا البوستر التشويقي الخاص بفيلم  رحلة 404، ومن المقرر عرضه في العالم العربي ١ فبراير القادم.

فيلم رحلة 404

تفاصيل فيلم رحلة 404

وظهر التيزر ملامح من قصة الفيلم التي تدور حول غادة التي  قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟.

 

  فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك و لاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainmentالسعودية  وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية  داخل مصر و Front Row Filmed Entertainmentخارج مصر.

txt

رمضان 2024.. شاهد برومو مسلسل "قلع الحجر"

txt

رمضان 2024| علاقات غير مشروعة يكشفها برومو "العتاولة"

txt

مي عمر تروج لأغنية مسلسلها "نعمة الأفوكاتو"

txt

حلا شيحة نجمة ساطعة فى بوستر مسلسل "إمبراطورية ميم"

txt

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل "لانش بوكس"

txt

رمضان 2024.. شاهد بوسترات فردية مسلسل "بيت الرفاعي"

txt

أغنية "سبب فرحتي " تتخطى الـ 11 مليوناً لأصالة وأحمد سعد

txt

روجينا تروج لمسلسلها "سر إلهي": "يا رب تجعل رزقنا النجاح"

txt

تامر حسني يغازل هنا الزاهد: "إنتي مشروعي من وإنتي صغيرة"

txt

وائل جسار يتخطى الـ 2 مليون بأغنية "كل وعد"

txt

رمضان 2024.. شاهد برومو مسلسل "قلع الحجر"

txt

رمضان 2024| علاقات غير مشروعة يكشفها برومو "العتاولة"

txt

مي عمر تروج لأغنية مسلسلها "نعمة الأفوكاتو"

txt

حلا شيحة نجمة ساطعة فى بوستر مسلسل "إمبراطورية ميم"

txt

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل "لانش بوكس"

txt

رمضان 2024.. شاهد بوسترات فردية مسلسل "بيت الرفاعي"

txt

أغنية "سبب فرحتي " تتخطى الـ 11 مليوناً لأصالة وأحمد سعد

txt

روجينا تروج لمسلسلها "سر إلهي": "يا رب تجعل رزقنا النجاح"

txt

تامر حسني يغازل هنا الزاهد: "إنتي مشروعي من وإنتي صغيرة"

txt

وائل جسار يتخطى الـ 2 مليون بأغنية "كل وعد"

txt

رمضان 2024.. شاهد برومو مسلسل "قلع الحجر"

txt

رمضان 2024| علاقات غير مشروعة يكشفها برومو "العتاولة"

txt

مي عمر تروج لأغنية مسلسلها "نعمة الأفوكاتو"

txt

حلا شيحة نجمة ساطعة فى بوستر مسلسل "إمبراطورية ميم"

txt

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل "لانش بوكس"

txt

رمضان 2024.. شاهد بوسترات فردية مسلسل "بيت الرفاعي"

txt

أغنية "سبب فرحتي " تتخطى الـ 11 مليوناً لأصالة وأحمد سعد

txt

روجينا تروج لمسلسلها "سر إلهي": "يا رب تجعل رزقنا النجاح"

txt

تامر حسني يغازل هنا الزاهد: "إنتي مشروعي من وإنتي صغيرة"

txt

وائل جسار يتخطى الـ 2 مليون بأغنية "كل وعد"

مواد متعلقة

رمضان 2024| علاقات غير مشروعة يكشفها برومو "العتاولة"

مي عمر تروج لأغنية مسلسلها "نعمة الأفوكاتو"

حلا شيحة نجمة ساطعة فى بوستر مسلسل "إمبراطورية ميم"

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل "لانش بوكس"

رمضان 2024.. شاهد بوسترات فردية مسلسل "بيت الرفاعي"

أغنية "سبب فرحتي " تتخطى الـ 11 مليوناً لأصالة وأحمد سعد

روجينا تروج لمسلسلها "سر إلهي": "يا رب تجعل رزقنا النجاح"

تامر حسني يغازل هنا الزاهد: "إنتي مشروعي من وإنتي صغيرة"
الجريدة الورقية