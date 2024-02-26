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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تامر حسني يغازل هنا الزاهد: "إنتي مشروعي من وإنتي صغيرة"

تامر حسني وهنا الزاهد
تامر حسني وهنا الزاهد

نشر النجم تامر حسني رداً على النجمة هنا الزاهد، وذلك بعدما أشادت بالعمل معه على الصورة التي أعلن فيها عن الفيلم الجديد الذي يجمعهما ويحمل اسم "ري ستارت".

تامر حسني 

علق تامر حسني ردا على هنا الزاهد التي عبرت عن سعادتها بتكرار التعاون معه، قائلا: "أنا اللي مبسوط أكتر منك ، إنتي مشروعي من وإنتي صغيرة لحد ما بقيتي نجمة النجوم".

 

وكان تامر حسني كشف أنه بدأ تحضيرات فيلم سينمائي جديد، يتعاون فيه مع السيناريست أيمن بهجت قمر، والمخرجة سارة وفيق.

تامر حسني وهنا الزاهد

تفاصيل فيلم ري ستارت

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمعه بالمؤلف والمخرجة، وكتب في التعليق: "توكلنا على الله بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاء الله بعنوان ( ري ستارت ) بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكملين ترشيحات، تأليف أيمن بهجت قمر إخراج سارة وفيق ".

هنا الزاهد

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أفلام تامر حسني كان بعنوان "تاج"، وشاركه البطولة دينا الشربيني، وساندي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

 

وطرح تامر حسني مؤخرا بمناسبة الاحتفال بعيد الحب أغنية "30 حياة" التي يقدمها مع الموهبة الشابة مها فتوني.

 

الأغنية من كلمات تامر حسني ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، وإخراج تامر حسني.

تفاصيل فيلم ري ستارت
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الجريدة الورقية