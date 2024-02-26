للمرة الثانية على التوالي.. هنا الزاهد برفقة تامر حسني في "ري ستارت"

أعبرت النجمة هنا الزاهد عن سعادتها لتعاونها مجددا مع النجم تامر حسني في فيلمه الجديد "ري ستارت"، بعد نجاحهما في فيلم "بحبك".

تفاصيل فيلم "ري ستارت"

نشرت هنا الزاهد صورة برفقة تامر حسني وأعلنت من خلالها عن تفاصيل الفيلم الذي يكتبه المؤلف أيمن بهجت قمر وتخرجه المخرجة سارة وفيق، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام".

علقت هنا الزاهد، قائلة: "يا تامر مبسوطة أوي أن هنتقابل تاني في فيلم "ري ستارت" بعد في فيلم "بحبك" اللي حقق أكبر نجاح في الوطن العربي لحد انهاردة ما شاء الله يارب يكرمنا في الفيلم ده ونعمل حاجة أحلى كمان".

هنا الزاهد

واختتمت هنا الزاهد كلامها: "تستاهل كل النجاح اللي إنت فيه بجد".

من ناحية أخري، كان تامر حسني كشف أنه بدأ تحضيرات فيلم سينمائي جديد، يتعاون فيه مع السيناريست أيمن بهجت قمر، والمخرجة سارة وفيق.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمعه بالمؤلف والمخرجة، وكتب في التعليق: "توكلنا على الله بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاء الله بعنوان ( ري ستارت ) بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكملين ترشيحات. تأليف أيمن بهجت قمر إخراج سارة وفيق ".

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أفلام تامر حسني كان بعنوان "تاج"، وشاركه البطولة دينا الشربيني، وساندي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وطرح تامر حسني مؤخرا بمناسبة الاحتفال بعيد الحب أغنية "30 حياة" التي يقدمها مع الموهبة الشابة مها فتوني.

الأغنية من كلمات تامر حسني ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، وإخراج تامر حسني.