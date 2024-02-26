التموين: انخفاضات جديدة بسعر الذهب بسبب صفقة رأس الحكمة (فيديو)

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، مشروع رأس الحكمة سوف يتسبب في انفراجة كبيرة في الاقتصاد، وأسعار السلع والذهب".



وقال “فرج”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الإثنين: "كل الشكر للحكومة على مجهودات جذب استثمارات ضخمة للدولة المصرية بمليارات الدولارات".

تراجع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21

وتابع "خلال الفترة المقبلة سوف يتم توفير السلع التموينية بأسعار مناسبة"، مؤكدا أن "سعر جرام الذهب وصل لـ 2800 جنيه في عيار 21".

واختتم "لدينا تراجع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 بحوالي 1100 جنيه، والجنيه الذهب وصل سعره لـ 23 ألف جنيه".

قال المهندس سعيد امبابي، المدير التنفيذي لشركة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سوق الذهب شهد تراجع كبير بنسبة تصل لـ30%، عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، وحديث رئيس مجلس الوزراء عن توفير سيولة دولارية كبيرة بالأسواق.

وأضاف امبابي في تصريحه لـ"الوفد"، أن عند توفير السيولة الدولارية بالفعل وحصول المواطنين والتجار على حاجتهم من الدولار سيشهد سوق الذهب انهيارًا كبيرًا في الأسعار، ولكن في حالة أن تلك الأخبار المتداولة مجرد مسكن فقط سيفقد المواطنين ثقتهم في الحكومة وبالتالي سترتفع أسعار الذهب إلى مستويات 4000 و 5000 جنيهًا، قائلًا: البنك المركزي هو كلمة السر.

وشدد المدير التنفيذي لشركة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، على ضرورة صدق مجلس الوزراء في توفير العملة الدولارية بالأسعار، وفرض الرقابة الصارمة على الأسواق كافة لتحقيق ضبط الأسعار حتى يشعر المواطنين بالفارق، وتستقر أسعار الذهب وغيره من السلع والمنتجات.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18:- 2507 جنيهات

عيار 21:- 2925 جنيهًا.

عيار 24:- 3343 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 23400 جنيه.

أوقية الذهب:- 103963 جنيهًا.