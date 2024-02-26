تصحيح المسار.. أسامة كمال: صفقة رأس الحكمة بداية لشئ مهم (فيديو)

قال الإعلامي أسامة كمال، إننا نحتاج خطوات أخرى بعد صفقة رأس الحكمة وهذه قناعة الدولة والحكومة.

وأوضح "كمال"، خلال برنامجه "مساء دي أم سي"، المٌذاع على فضائية "دي أم سي"، مساء اليوم، أن صفقة رأس الحكمة بداية لشئ مهم وجيد ولابد أن يتبع هذا الأمر خطوات اقتصادية حاسمة وسريعة.

الاقتصاد المصري يمر بكبوة ولكن نعيش حالة من تصحيح المسار

وتابع: “البعض يروج أكاذيب في مرحلة حرجة جدًا من عمر الوطن، وهذه الصفقة هي بداية لشيء جيد، الخطوات ليس بها تراجع عن مسار الدولة”، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يمر بكبوة ولكن نعيش الفترة الحالية حالة من تصحيح المسار، وبدأنا تجاوز هذه الكبوة في إطار مسار الدولة.

وأوضح أن وسيلة إعلام نسبت له تصريحات لم يتحدث بها وهو برئ من هذه التصريحات، مشددًا على أن حديثه عن صفقة "رأس الحكمة " كان خالي من أي مبالغات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن صفقة رأس الحكمة ضبطت الأسواق والاسعار في أسبوع واحد من إبرام الصفقة وسيطرت على شكل الدولار، مشددا على أن جميع المنتجات من بينها المنتجات الغذائية المختلفة شهدت انخفاض بسبب إبرام الصفقة من ٢٠٪ الى ٢٥٪، وهو واقع يعيشه الجميع الان.

بوأوضح "محسب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يعقب الصفقات الاستثمارية تغير في الواقع وشكل الاقتصاد والمنهجية في التعامل مع الملفات أيضا بتتغير، منوها بأن منهجية وجلسات الحوار الوطني ستتغير هذا الأسبوع، وسيكون العمل من أجل الخروج بتوصيات سريعة وناجزة.

وشدد على أن مصر جاذبة للاستثمارات وكان هناك ثقة كبيرة بأن مناخ الاستثمار تم تعديله، كما أنه كان هناك رؤية بأن مصر تستطيع جذب أكثر للاستثمارات الأجنبية والمستثمرين، مؤكدا أن مخرجات كان له سباب في ضبط عملية البيروقراطية وتسهيل مهمة تأسيس الشركات، منوهًا بأن صفقة "رأس الحكمة" نتيجة لمخرجات الحوار الوطني وضبط البيروقراطية والتسهيل للمستثمرين من خلال وجود مناخ جيد للاستثمار.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هذه الصفقة أحدثت ضبط سريع جدًا في الأسواق المصرية وسيطرت على شكل الدولار وذلك خلال أسبوع واحد فقط من إبرام صفقة ومشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة".

ونوه بأنه يتم العمل ليكون هناك مخرجات وتوصيات صادرة عن جلسات الحوار الوطني والتي سيكون لها دور في التغلب على هذه الموجة من الارتفاع في الأسعار وضبط أسعار الدولار.