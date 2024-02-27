شيء لا يصدقه عقل.. عمرو أديب يكشف عن مفاجآت نهائي كأس مصر بالسعودية (فيديو)

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المستشار تركي آل الشيخ، قرر زيادة قيمة الجائزة لبطل كأس مصر في المباراة التي تجمع الأهلي والزمالك بالمملكة العربية السعودية، نصف مليون دولار زيادة عن القيمة المقررة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، على فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الإثنين أن الجائزة كانت 350 ألف دولار، ووصلت إلى 850 ألف دولار، في حين سيحصل الوصيف على 150 ألف دولار، وأفضل لاعب 50 ألف دولار.

نفاد تذاكر اللقاء المرتقب بين الأهلي الزمالك

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، نفاد تذاكر اللقاء المرتقب بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كأس مصر المقرر إقامته في السعودية.

شيء لا يصدقه عقل

وأشار إلى أن اللقاء سيكون كرنفالا كرويا غير عادي، وسيكون هناك عمل مذهل ومفاجآت لا تصدق بما يتناسب مع الأسماء الموجودة في تلك المباراة، لافتا إلى أن ما سيحدث قبل المبارة وما ستسمعوه شيء لا يصدقه عقل.

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن مفاجآت ضخمة على هامش مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والتي يستضيفها ملعب “الأول بارك” بالرياض يوم 8 مارس المقبل.

وقال تركي آل الشيخ في مداخل عبر فاضئية “ أون تايم سبورتس ”: “ اتفقنا مع الشركة المتحدة على أن يكون هناك بثاً مشتركاً، سيكون هناك 28 كاميرا في أرض الملعب، لكن عدد الكاميرات لنقل المباراة سيصل إلى 44 كاميرا ”.

وأضاف: “ سنحصل على إذن الفريقين من أجل تواجد كاميرات على مقاعد البدلاء وداخل غرف خلع الملابس ”.

وأكمل آل الشيخ: “ سيتولى إخراج المواجهة طاقم إخراج إسباني وهو الذي أشرف على إخراج المباراة النهائية لبطولة كأس العالم الأخيرة بين فرنسا والأرجنتين ”.

وفجر تركي آل الشيخ مفاجأة جديدة قائلاً: “ من المنتظر أن يتواجد جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي للقاء”.

وأردف: “ سيحصل الفريق الفائز على 500 ألف دولار بينما رصدنا مكافأة للفريق الخاسر بقيمة 150 ألف دولار، بجانب 50 ألف دولار قيمة جائزة أفضل لاعب في المباراة ”.

وأتم: “ الهدف من هذا اللقاء توطيد العلاقة المميزة بين البلدين، سنستضيف لبطولة العربية الأقدم بين فريقين يمتلكان تاريخاً كبيراً هما الأهلي والزمالك ”.