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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اعتزال كرم جابر إنقاذ لسمعة بطل أوليمبي كبير.. فيديو

المصارع كرم جابر
المصارع كرم جابر

علقت الإعلامية هبة جلال، على إعلان لاعب المصارعة كرم جابر اعتزاله اللعبة نهائيا، حيث اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. 

وقالت هبة جلال، التي تقدم برنامج "الحصة" على قناة المحور، إن "كرم جابر أعلن اعتزاله المصارعة عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنه رفض في السابق التراجع عن قراره، إلا أنه هذه المرة أصر على رحيله وأكد أنه سيتولى التدريب". 

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عاجل .. المصارع الأولمبي كرم جابر يُعلن اعتزل المصارعة

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كرم جابر يزور معسكر منتخب الفنون القتالية المختلطة «MMA» قبل المشاركة ببطولة العالم

من جانبه، أكد محمد محمود، القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، أنه لا ينقص تاريخ ومشوار كرم جابر أي شيء في المصارعة، مشيرًا إلى أنه تعرض لإصابة كان من الممكن أن تؤثر على شهرته كأحد كبار الأولمبيين وأعمدة الرياضة المصرية. 

وتابع: "من الصعب علاج إصابته في وقت قصير، وفي الوقت نفسه من غير المقبول أن يخسر كرم جابر التجربة، لهذا السبب اعتذر واتخذ قراره في الوقت المناسب للحفاظ على تاريخه العريق، فلا يمكننا التضحية بسمعة بطل أولمبي مثله".

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