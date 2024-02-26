هل نشتري الذهب أم نبيع بعد تراجع الأسعار؟ خبير يجيب (فيديو)

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الذهب مرتبط بسعر بورصة عالمية تتحكم في أسعاره عالميا.

وأضاف هاني ميلاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" مصر جديدة" المذاع على فضائية "إي تي سي"، مساء اليوم الإثنين: "هناك عدة عوامل تتحكم في أسعار الذهب وهو سعر البورصة العالمية وسعر الصرف والعرض والطلب".

انخفاض الطلب على الذهب

وتابع رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية:" الطلب على الذهب انخفض في الفترة الحالية وهناك زيادة في المعروض، وبالتالي انخفض سعر الذهب في السوق"، معقبا: "سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم كان 3000 جنيه وعيار 24 وصل لـ 3430 جنيه وعيار 18 وصل لـ 2575 جنيه".

ولفت هاني ميلاد:" قرارات البيع والشراء يتخذها المواطن والذهب ليس للمضاربة "، مضيفا:" سعر الذهب مستقر حاليا ونصيحتي شراء الذهب كمشغولات".

وقال المهندس سعيد امبابي، المدير التنفيذي لشركة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سوق الذهب شهد تراجع كبير بنسبة تصل لـ30%، عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، وحديث رئيس مجلس الوزراء عن توفير سيولة دولارية كبيرة بالأسواق.

وأضاف امبابي في تصريحه لـ"الوفد"، أنه عند توفير السيولة الدولارية بالفعل وحصول المواطنين والتجار على حاجتهم من الدولار سيشهد سوق الذهب انهيارًا كبيرًا في الأسعار، ولكن في حالة أن تلك الأخبار المتداولة مجرد مسكن فقط سيفقد المواطنين ثقتهم في الحكومة وبالتالي سترتفع أسعار الذهب إلى مستويات 4000 و 5000 جنيهًا، قائلًا: البنك المركزي هو كلمة السر.

وشدد المدير التنفيذي لشركة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، على ضرورة صدق مجلس الوزراء في توفير العملة الدولارية بالأسعار، وفرض الرقابة الصارمة على الأسواق كافة لتحقيق ضبط الأسعار حتى يشعر المواطنين بالفارق، وتستقر أسعار الذهب وغيره من السلع والمنتجات.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18:- 2507 جنيهات

عيار 21:- 2925 جنيهًا.

عيار 24:- 3343 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 23400 جنيه.

أوقية الذهب:- 103963 جنيهًا.