أغنية "سبب فرحتي" لأصالة وأحمد سعد تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة

تخطت الأغنية الجديدة للفنانة أصالة وأحمد سعد خلال الساعات الماضية، الـ3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث أن اهتم الجمهور بالبحث عن كلمات الأغنية التي جمعتهما "سبب فرحتي".

نالت الأغنية إعجاب الكثير من الجمهور بعد سماعها، كلمات أغنية "سبب فرحتي" للشاعر محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وألحان أحمد سعد، التي طُرحت بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 2024.

أغنية سبب فرحتي

وقرر الثنائي تقديم أغنيتهما في أداء حي للمرة الأولى خلال حفلهما المنتظر بالكويت على مسرح "آرينا".

كلمات "سبب فرحتي" لأصالة وأحمد سعد

وتقول كلمات الأغنية:

يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك

أنت الأمان وباختصار لو كله مال بسند عليك

أنت اللي بيك احلو عمري

ومهما يجري أنا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك

أنا كنت مين قبل أما اشوف عينك وألين

قبل أما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين

ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين

يا حبيبتي وأما بتضحكي بتحلي في عنيا السنين

يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي

بتقويني في دينتي

وأنا جمبك مش هميل، أنا ليكي بنتمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني طول ما أنا شايفك بخير

يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي بتقويني في دينتي

وأنا جمبك مش هميل أنا ليكي بَنتِمي يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني طول ما أنا شايفِك بخير

مش بعرف أوصف فرحتي لما تغازلني بالكلام

وكفايه عندي انك شايفني أهم واحدة ومن زمان

دايماً بشوفني في_عينك الطفلة البريئة حنيتك خلتني احس

بكل تفاصيل الاهتمام الناس تفوت وانتي اللي ثابته

بدون شروط سكني وأماني وملجئي

فهماني حتى في_السكوت

ملكيش شبيه

طمنتي قلبي وعيشتي فيه

هادية وبريئة وطيبة

وكفاية بس عينيكي دي

يا سبب فرحتي

يا مقاسمني سكتي

بتقويني في دينتي

وانا جمبك مش هميل

أنا ليك بَنتِمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني

طول ما أنا شايفَك بخير

يا سبب فرحتي

يا مقاسماني سكتي

بتقويني في دينتي

وأنا جمبك مش هميل

أنا ليكي بَنتِمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني

طول ما أنا شايفِك بخير