الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أغنية "سبب فرحتي" لأصالة وأحمد سعد تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة

أغنية سبب فرحتي
أغنية سبب فرحتي

تخطت الأغنية الجديدة للفنانة أصالة وأحمد سعد خلال الساعات الماضية، الـ3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث أن اهتم الجمهور بالبحث عن كلمات الأغنية التي جمعتهما "سبب فرحتي". 

نالت الأغنية إعجاب الكثير من الجمهور بعد سماعها، كلمات أغنية "سبب فرحتي" للشاعر محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وألحان أحمد سعد، التي طُرحت بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 2024.

أغنية سبب فرحتي

وقرر الثنائي تقديم أغنيتهما في أداء حي للمرة الأولى خلال حفلهما المنتظر بالكويت على مسرح "آرينا".

 

كلمات "سبب فرحتي" لأصالة وأحمد سعد 

 

وتقول كلمات الأغنية:

 

يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك

 

أنت الأمان وباختصار لو كله مال بسند عليك

 

أنت اللي بيك احلو عمري

 

ومهما يجري أنا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك

 

أنا كنت مين قبل أما اشوف عينك وألين

 

قبل أما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين

 

ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين

 

يا حبيبتي وأما بتضحكي بتحلي في عنيا السنين

 

يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي

 

بتقويني في دينتي

 

وأنا جمبك مش هميل، أنا ليكي بنتمي

 

يا آخري وأولي

 

 ولا حاجة بتهمني طول ما أنا شايفك بخير

 

يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي بتقويني في دينتي

 

وأنا جمبك مش هميل أنا ليكي بَنتِمي يا آخري وأولي

 

ولا حاجة بتهمني طول ما أنا شايفِك بخير

 

مش بعرف أوصف فرحتي لما تغازلني بالكلام

 

وكفايه عندي انك شايفني أهم واحدة ومن زمان

 

دايماً بشوفني في_عينك الطفلة البريئة حنيتك خلتني احس

 

بكل تفاصيل الاهتمام الناس تفوت وانتي اللي ثابته

 

بدون شروط سكني وأماني وملجئي

 

فهماني حتى في_السكوت

 

ملكيش شبيه

 

طمنتي قلبي وعيشتي فيه

 

هادية وبريئة وطيبة

 

وكفاية بس عينيكي دي

 

يا سبب فرحتي

 

يا مقاسمني سكتي

 

بتقويني في دينتي

 

وانا جمبك مش هميل

 

أنا ليك بَنتِمي

 

يا آخري وأولي

 

ولا حاجة بتهمني

 

طول ما أنا شايفَك بخير

 

يا سبب فرحتي

 

يا مقاسماني سكتي

 

بتقويني في دينتي

 

وأنا جمبك مش هميل

 

أنا ليكي بَنتِمي

 

يا آخري وأولي

 

ولا حاجة بتهمني

 

طول ما أنا شايفِك بخير

txt

شاهد.. عمر كمال يطرح أغنية "الساحر"

txt

رمضان 2024| أمير كرارة يطلق البوستر التشويقي لمسلسله الجديد "بيت الرفاعي"

txt

رمضان 2024.. مصطفى شعبان يطلق البوستر التشويقي لمسلسل "المعلم"

txt

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل مليحة

txt

رمضان 2024.. حسن الرداد يُطلق البرومو التشويقي لمسلسل "محارب"

txt

رمضان 2024.. الإثارة والتشويق تسيطر على البرومو الأول لمسلسل "بيت الرفاعى"

txt

هبوط إيرادات فيلم شماريخ فى آخر ليلة عرض

txt

فيلم عصابة عظيمة.. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس

txt

نوال عبد الشافي تطلق أغنية "أنا بلا فخر"من فيلم عادل مش عادل

txt

شاهد.. بهاء سلطان يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "مارتحناش"

مواد متعلقة

شاهد.. عمر كمال يطرح أغنية "الساحر"

رمضان 2024| أمير كرارة يطلق البوستر التشويقي لمسلسله الجديد "بيت الرفاعي"

رمضان 2024.. مصطفى شعبان يطلق البوستر التشويقي لمسلسل "المعلم"

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل مليحة

رمضان 2024.. حسن الرداد يُطلق البرومو التشويقي لمسلسل "محارب"

رمضان 2024.. الإثارة والتشويق تسيطر على البرومو الأول لمسلسل "بيت الرفاعى"

هبوط إيرادات فيلم شماريخ فى آخر ليلة عرض

فيلم عصابة عظيمة.. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس
الجريدة الورقية