شاهد.. عمر كمال يطرح أغنية "الساحر"

أطلق المطرب عمر كمال أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "الساحر" على موقع يوتيوب، ومن المقرر طرح الأغنية على عدد من المنصات الموسيقية والقنوات الفضائية.

أغنية "الساحر" من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير، وإنتاج SMS معتز عرموش وsr سامو.

وتقول كلمات أغنية "الساحر":

ينفع يا ساحر تجبلي صاحب

راجل ومش غدار

كل اللي مني باعوني

شوفلي يا عم أي حوار

ملقتش في اللي معايا أصل

وكلو سابني وطار

أرجوك ساعدني وشوفلي حل

أنا شفت ذل مرار

ذئاب مش صحاب دول

دول بشر شياطين

وعايش مش مخون

وسط ناس تعابين