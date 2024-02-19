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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد.. عمر كمال يطرح أغنية "الساحر"

عمر كمال
عمر كمال

أطلق المطرب عمر كمال أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "الساحر" على موقع يوتيوب، ومن المقرر طرح الأغنية على عدد من المنصات الموسيقية والقنوات الفضائية.

 

أغنية "الساحر" من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير، وإنتاج SMS معتز عرموش وsr سامو.

وتقول كلمات أغنية "الساحر":

ينفع يا ساحر تجبلي صاحب

راجل ومش غدار

كل اللي مني باعوني

شوفلي يا عم أي حوار

ملقتش في اللي معايا أصل

وكلو سابني وطار

أرجوك ساعدني وشوفلي حل

أنا شفت ذل مرار

ذئاب مش صحاب دول

دول بشر شياطين

وعايش مش مخون

وسط ناس تعابين

عمر كمال
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