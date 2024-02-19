رمضان 2024| أمير كرارة يطلق البوستر التشويقي لمسلسله الجديد "بيت الرفاعي"

أطلق النجم أمير كرارة، البوستر التشويقي لمسلسله الجديد "بيت الرفاعي"، والمقرر طرحه بالماراثون الرمضاني المقبل 2024.

ونشر أمير كرارة البوستر الدعائي والذي ظهر فيه ناظرًا لأعلى إلى شخص يصوب إليه مسدسه، وعلق قائلًا: بيت الرفاعي.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يضم العديد من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.