رمضان 2024.. مصطفى شعبان يطلق البوستر التشويقي لمسلسل "المعلم"

أطلق النجم مصطفى شعبان، البوستر التشويقي لمسلسل المعلم، والمفترض طرحه في الماراثون الرمضاني 2024.

ونشر مصطفي شعبان البوستر والذي ظهر يحمل فيه سمكًا، معلقا: المعلم أجدع واحد تصاحبه.. وأصعب عدو تعاديه.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.